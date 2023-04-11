Повернення 30 тисяч військовим і силовикам: економіст пояснив, чи варто "шукати зраду"

Протягом останніх днів в соцмережах бурхливо обговорюється питання повернення виплат у розмірі 30 тисяч гривень для військовослужбовців, поліцейських та працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Деякі з експертів припустили, що ціна питання буде становити біля 50 млрд. додаткових бюджетних витрат на місяць. Крім цього, активно висловлюється думка, що незабаром в Україні буде девальвація гривні та інфляція.

Ситуацію прояснив економіст Олег Пендзин. За його словами, твердження про неминучу девальвацію – це «буря в стакані».

"Якщо казати про повернення виплат представникам силового блоку, незалежно від того, де ці люди дислокуються, то можно сказати наступне: 50 мільярдів гривень – це всі доплати тим, хто воює", - каже Олег Пендзин.

До цього експерт додає:

"Доля того, що повертають – вона набагато менша, не 50 мільярдів. Це по-перше. По-друге: коли ми кажемо про доплати, треба казати про джерела. Однозначне треба буде підіймати питання про збільшення видатків бюджету або підіймати питання про перерозподіл бюджетних видатків на необхідні потреби. На півтрильйони гривень за рахунок спецпрограм допомоги ми вже збільшили бюджет. Частина видатків становить більше 3 трільйонів, а дохідна – 1 трильйон 300 мільярдів. Ніхто не кричав, що ці півтрильйони обвалять гривню, тому що було джерело – ці гроші нам пообіцяли наші партнери. Я даю гарантію того, що президентом не буде підписаний цей закон, якщо міністерством фінансів не буде чітко визначено джерело погашення цих коштів. Людей закликаю не хвилюватись, це не ті цифри, які порушать фінансову систему України. Немає сенсу шукати в цьому зраду. Повернення коштів не буде реалізовано до тих пір, поки не буде знайдено джерел. А джерела будуть знайдені обов’язково. Експертний відділ Офісу президента першочергово запитає про джерела".

За словами Олега Пендзина, його, як економіста, хвилює питання того, що буде відбуватись наступного дня після закінчення війни.

"Справа в тому, що вся макрофінансова допомога, яку ми отримуємо сьогодні, а це під 40 млрд. доларів на рік – вона автоматично припиниться. Багато людей повернуться з війни та стикнуться з відсутністю роботи", - каже експерт.

Нагадаємо, що Збройні сили України можуть звільнити тимчасово анексований Крим від російських загарбників ще до осені 2023 року при наявності сил та засобів.

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