Повернення до кордонів 1991 року та розпад Росії: українці розповіли про своє бачення перемоги у війні

55% українців вважають, що перемогою у війні з Росією буде повне відновлення територіальної цілісності України.
20,5% наголошують, що перемогою можна вважати знищення російської армії та початок розпаду РФ.
Про це свідчать результати опитування "Демініціатив" та центру Разумкова у період від 5 до 12 серпня.
Більшість опитаних (55%) кажуть, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.
Ще 20,5% навіть радикальніші – перемогою у війні для них буде знищення російської армії та сприяння розпаду Росії.
Близько 9% вважатимуть перемогою вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, 7,5% – відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, а 3% – припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення.
75% українців підтримують заборону в'їзду росіян до України.
"Понад 90% опитаних вірять у перемогу України у цій війні. (77% – вірять і 15% – скоріше вірять). Лише 4% респондентів не вірять або скоріше не вірять у перемогу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, партизани в РФ пообіцяли знищити Путіна і його оточення.
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