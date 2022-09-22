Повернення героїв: захисники "Азовсталі" “Редіс", "Калина" та “Волина” звільнені з російського полону

У середу, 21 вересня, в рамках обміну полоненими до України повернулися командир полку "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко, його заступник Святослав "Калина" Паламар та командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Сергій "Волина" Волинський.

Фото звільнених героїв опублікували у пресслужбі МВС.

Українські бійці тримали частину Маріуполя вільною від російських окупантів понад 86 днів. 20 травня росіяни повідомили, що на “Азовсталі” не залишилося військових.

Командир полку “Азов” Денис Прокопенко та його заступник Святослав Паламар останніми покинули територію "Азовсталі", яка була останнім пунктом опору. Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський із позивним “Волина” теж воював до кінця.

Засновник та перший командир полку "Азов" Андрій Білецький повідомив у своєму Telegram-каналі, що мав розмову по телефону з "Редісом", "Калиною" та "Апісом".

"Усі мають бойовий настрій та навіть рвуться до бою. Чергове підтвердження, що АЗОВ - СТАЛЬ. Наразі хлопці вже на волі, але в третій країні, куди прибули згідно домовленостей про обмін. Деякий час перебуватимуть там, але головне вже сталося — вони на волі та живі", — зауважив він.

За попередньою інформацією, командири "Азову" перебувають у Туреччині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що серед звільнених — керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка" та старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов.

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