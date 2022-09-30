Повернення територій та сплата репарацій: у Зеленського розповіли про умови переговорів з РФ

Це може статись після поразки РФ на полі бою та коли російська політична еліта почне "сипатись". Тоді Україна домовлятиметься про видачу колаборантів, військових злочинців та сплату репарації.

Про це 30 вересня в етері телемарафону сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Путін не покине посаду президента Росії. Бо людина, яка зрозуміла, що зробила певну ставку і програла, що вона може вчинити? Питання не у тому, що Путін повинен піти. Це - питання трансформації політичної еліти. Біля нього є певне коло людей, які якраз і страждають на цей імперіалізм, реваншизм, експансіонізм і таке інше. Тобто повинно піти певне ядро російської політичної еліти. Бо якщо замінять тільки Путіна, то може все залишитись, як зараз", - пояснив Подоляк.

В Офісі президента вважають, що політична еліта РФ почне "сипатись" після поразки окупаційної армії на полі битви та коли Україна поверне собі Луганськ чи Донецьк.

"Для того, щоб почався процес поетапної трансформації політичного устрою РФ та після цього прийшли нові люди, нові політики - мають бути суттєві тактичні поразки на полі бою. Україна повинна повернути Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Бо якщо Луганськ чи Донецьк стане українським, відбудеться падіння всієї політичної еліти РФ. Тоді ми сядемо за стіл переговорів та оформимо певні домовленості щодо репарацій, видачі колаборантів, видачі військових злочинців та міжнародні трибунали. Тобто повинні відбутись певні кроки, щоб уникнути реваншизму", - сказав Михайло Подоляк.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 30 вересня здійснив спробу анексії українських територій.

Путін разом із ватажками окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей підписали "договір" про анексію українських територій. Також російський диктатор пригрозив Україні та закликав "сісти за стіл переговорів".

У відповідь президент Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО.

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