Повернення українців з російського полону: Зеленський доручив підготувати чітку стратегію

Президент України Володимир Зеленський доручив Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими, ГУР, СБУ та МВС підготувати стратегію повернення українців з російського полону.

Про це Зеленський повідомив на Ставці.

"Підготувати чітку й прозору стратегію повернення наших людей з російського полону", – зазначив президент.

Раніше повідомлялось про те, що у Мережі з'явилося фото понівеченого тіла українського військовополоненого.

Нагадаємо, 12 серпня Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорили оборонні дії ЗСУ на фронті. На Ставці Україна вперше визнала наступ ЗСУ на Курщині.

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