Повернення України: Зеленський опублікував зворушливе відео з Херсона

У звільненому від російських окупантів Херсоні сьогодні, 14 листопада, урочисто підняли державний прапор України. У церемонії взяв участь президент країни Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський сьогодні, 14 листопада, урочисто взяв участь у піднятті державного прапора України у звільненому від російських окупантів Херсоні.

Відповідне відео голова держави оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі.

“Маю честь сьогодні бути з вами на нашій рідній українській Херсонщині. І від цього навіть зараз тепло, незважаючи на погоду. Тепло на серці, на душі. Я дякую вам, вашим близьким за те, що ви у нас є. За те, що ви повертаєте в Україну на Херсонщину. Або навпаки: Україну на Херсонщину. Ми повертаємо наші Збройні сили, ми повертаємо нашу державу, повертаємо наш прапор. Це дуже важливо: як це сприймають люди, як цього очікувала Херсонщину всі дев’ять місяців окупації”, - наголосив Володимир Зеленський.

Що відомо про візит президента України в Херсон

Зеленський вранці 14 листопада прибув у звільнений від російських окупантів Херсон. Там він подякував НАТО та іншим партнерам за підтримку у війні, яку розв'язала Росії.

В Херсоні голова держави зустрівся з військовими, місцевими мешканцями та вручив захистникам нагороди. В РФ на візит Зеленського відреагували коротко: "Ми залишаємо це без коментарів. Ви знаєте, що це територія РФ".

Під час візиту голови держави в місто херсонці заспівали гімн України.

Читайте також: