Повернення "вишок Бойка" Україні: у ЗСУ пояснили, як це вплине на безпеку та хід війни

Говорити про безпеку в акваторії Чорного моря ще зарано, вважають у ВМС.

У ГУР МО 11 вересня повідомили про повернення контролю над так званими "вишками Бойка", які перебували в окупації від 2015 року. Це важливо також з військової точки зору, оскільки окупанти використовували газовидобувні платформи для військових цілей.

Про це у коментарі "Суспільному" сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він пояснив, що повернення "вишок Бойка" важливе для України, особливо це має значення для безпеки Одеської області та матиме вплив на хід війни.

"Як ви бачили відео ГУР, вони демонтували обладнання, яке росіяни використовували для того, щоб відстежувати надводну обстановку в акваторії Чорного моря, до речі, в нашій акваторії. Це дозволяє нам залишити їх без відповідної інформації, вони не зможуть вчасно реагувати або щось планувати в нашій акваторії. Тому значення це має велике і для Одеської області в першу чергу. Це безпекове питання", - пояснив Плетенчук.

Під час операції береговим ракетно-артилерійським військам ВМС вдалось не допустити туди російські кораблі, що вплинуло на успішність українських захисників. Він також наголосив, що говорити про безпеку в акваторії Чорного моря ще зарано.

"Повернення повного контролю над цією акваторією, ми кажемо про 25 тисяч квадратних кілометрів, відбудеться тоді, коли ми зможемо повноцінно панувати у повітрі. Сподіваємось, що цю проблему нам допоможе вирішити наявність нових зразків озброєння, на кшталт F-16, які зможуть забезпечити безпеку у повітрі над всією акваторією", — сказав Плетенчук.

Нагадаємо, Україна повернула під контроль газові та нафтові платформи в Чорному морі між Кримом та Одесою. Ці об'єкти більш відомі під назвою “вишки Бойка”.

Також у ГУР розповіли подробиці унікальної спецоперації.

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