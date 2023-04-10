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Повернення військовим 30 тисяч грн: нардеп пояснив нюанси і кому через це зменшать зарплати 

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Повернення військовим 30 тисяч грн: нардеп пояснив нюанси і кому через це зменшать зарплати 

Фото: Associated Press

Держслужбовці мають право отримувати не більше 10 мінімальних зарплат.

Народний депутат Ярослав Железняк пояснив, що означає повернення військовим доплат в розмірі 30 тисяч гривень. Він наголосив, що закон, який ухвалила Верховна Рада передбачає зменшення зарплат працівникам державних підприємств та чиновникам. 

Про це він написав на своєму телеграм-каналі. 

"Тут треба звернути увагу на саму правку: якщо коротко вона повертає надбавку захисникам шляхом економії на скорочені зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат)", - написав Железняк. 

Він додав, що після цього закону ймовірно доведеться переглянути бюджет та урізати витрати в інших сферах.

"Обмеження на зарплати до 10 мінімальних зарплат це - дуже мала економія. Навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить. Нагадаю, що ми в день на виплати військовим витрачали 2,7 млрд грн. Тому я б поки не так однозначно стверджував, що повернули. Поки правильно буде: "грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ/ДП обмежили до десяти розмірів мінімальної заробітної плати", - написав нардеп. 

Нагадаємо, 10 квітня народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив, що Рада проголосувала за повернення військовим надбавки в розмірі 30 тисяч гривень. 

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Дата публікації
Перегляди
2486
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