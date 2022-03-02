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"Повернення Януковича": у Зеленського нагадали, що ця людина - "давній аутсайдер з токсичною репутацією"

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"Повернення Януковича": у Зеленського нагадали, що ця людина - "давній аутсайдер з токсичною репутацією"

Associated Press

Радник глави ОП впевнений, що навіть згадка його прізвища в контексті подій, що відбуваються, звучить зухвало і спровокує тільки ще більший опір.

За повідомленнями ЗМІ, Віктора Януковича привезли до Білорусі, де Кремль нібито готується визнати його "президентом України". Це демонструє тотальне незнання РФ реальних настроїв в Україні.

Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк, пише РБК-Україна.

Він уточнив, що об'єктивної аналітики у агресора ніколи не було, він зовсім не розуміє, що з себе представляє Україна в нинішні часи. За цим слідують вбивчі рішення, на кшталт пропагандистських розповідей про "масову зустріч російських танків квітами".

"Насправді ж, ніяких, навіть одиничних "зустрічей" немає - тільки ненависть, найжорстокіше знищення цих самих танків і навіть масові спроби зупинити бронетехніку своїми тілами. Помилково сподівалися, що до них поставляться по-доброму в країні, яка ненавидить будь-яких загарбників", - уточнив Подоляк.

Через ті ж проблеми з розумінням України, за його словами, російські еліти вважають, що у нас вулицями марширують стотисячні армії націоналістів.

У контексті якихось планів по "поверненню Януковича", у Зеленського нагадали, що ця людина - абсолютний "політичний труп" і "давній аутсайдер з токсичною репутацією".

Радник глави ОП впевнений, що навіть згадка його прізвища в контексті подій, що відбуваються, звучить зухвало і спровокує тільки ще більший опір. До когорти "повністю негативних персонажів з мінусовою репутацією" він також відніс Віктора Медведчука та Євгена Мураєва.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 

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