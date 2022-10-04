Повернули прапор України: ЗСУ показали, як звільнили чотири населені пункти на Херсонщині

Бійці Криворізької окремої бригади територіальної оборони та одна з бригад Десантно-штурмових військ звільнили чотири населені пункти на Херсонщині.

Йдеться про Архангельське, Старосілля, Велика Олександрівка та Мала Олександрівка Херсонської області.

Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ та Регіональне управління Сил територіальної оборони "Схід" ЗС України.

Криворізька ТРО звільнила три населені пункти - Архангельське, Старосілля, Велика Олександрівка.

"Рашисти будуть тікати з нашої землі або ляжуть у неї. Бо як кажуть бійці інших бригад нашого регіонального управління: "Бійся Бога та ТрО Кривого Рогу!", - йдеться у повідомленні.

Десантно-штурмові війська ЗСУ повідомили, що їм 4 жовтня вдалось звільнити Малу Олександрівку на Херсонщині.

"Державний прапор України продовжує переможну ходу півднем нашої країни. Так, 4 жовтня підрозділи однієї з бригад Десантно-штурмових військ Збройних Сил України звільнили від російських окупантів населений пункт Мала Олександрівка на Херсонщині", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Міноборони РФ визнали серйозну поразку в Харківській області та відступ на півдні.

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