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Повернули прапор України: ЗСУ показали, як звільнили чотири населені пункти на Херсонщині

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Повернули прапор України: ЗСУ показали, як звільнили чотири населені пункти на Херсонщині

Бійці Криворізької окремої бригади територіальної оборони та одна з бригад Десантно-штурмових військ звільнили чотири населені пункти на Херсонщині.

Йдеться про Архангельське, Старосілля, Велика Олександрівка та Мала Олександрівка Херсонської області. 

Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ та Регіональне управління Сил територіальної оборони "Схід" ЗС України. 

Криворізька ТРО звільнила три населені пункти - Архангельське, Старосілля, Велика Олександрівка. 

"Рашисти будуть тікати з нашої землі або ляжуть у неї. Бо як кажуть бійці інших бригад нашого регіонального управління: "Бійся Бога та ТрО Кривого Рогу!", - йдеться у повідомленні. 

Десантно-штурмові війська ЗСУ повідомили, що їм 4 жовтня вдалось звільнити Малу Олександрівку на Херсонщині. 

"Державний прапор України продовжує переможну ходу півднем нашої країни. Так, 4 жовтня підрозділи однієї з бригад Десантно-штурмових військ Збройних Сил України звільнили від російських окупантів населений пункт Мала Олександрівка на Херсонщині", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Міноборони РФ визнали серйозну поразку в Харківській області та відступ на півдні

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2941
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