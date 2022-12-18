Повернулися з Польщі: що відомо про родину із 1,5-річним хлопчиком, яких вбила російська ракета у Кривому Розі

Внаслідок ракетного удару по Кривому Розі 16 грудня загинуло молоде подружжя з 1,5-річним сином.

Російська ракета влучила у 3-поверховий житловий будинок у Кривому Розі. Внаслідок атаки загинула майже вся родина — Олександр Корнійчук, його дружина Людмила та їхній півторарічний син Тимофійко. Їхній старший син, 7-річний Максим залишився живим, бо перебував у прабабусі.

Ще однією жертвою стала 64-річна сусідка подружжя. Тринадцятеро людей отримали поранення, серед них — четверо дітей.

Деталі про родину, яка загинула від злочинних дій росіян розповідають "Факти".

Подружжя купило трикімнатну квартиру у цьому будинку лиш рік тому і лише закінчували у помешканні ремонт.

Коли розпочалася війна, Олександр вивіз дружину з дітьми до Польщі. Вони там були близько чотирьох місяців і повернулися, бо дуже сумували.

"Кілька місяців тому Людмила з синами повернулась, хоча Олександр не надто підтримував цю ідею, бо місто обстрілювали. Він дуже переживав за родину. Родина багато разів спускалась у бомбосховище, вони не нехтували безпекою. Чому так сталось, що цього разу вони залишились — не знаю. Напередодні Олександр казав, що піде у відпустку, бо дуже втомився. Чи, може, був після зміни і міцно спав. Так само в ліжечку перебував і його молодший син", — розповідає журналістам товариш загиблого чоловіка Павло Лапшин.

За його словами, квартира Корнійчуків стала епіцентром удару ракети. Одну її частину знайшли у будівлі, іншу — у парку поруч.

"Всі вірили, що вони вижили. Як мені повідомили, товариша відвезли у лікарню в реанімацію. В нього був важкий стан, сильно поранені ноги, хребет… Але операцію він не витримав та помер. Тіло Люди знайшли за десять годин під завалами. Тимофійчука, блакитноокого зайчика, лише вночі. Максимчик був у прабабусі в селі. Туди він поїхав за день до трагедії", — зазначає Павло.

Наразі старший син загиблої пари перебуває у родичів. Хлопчик ще не знає, що залишився сиротою, дитині поки що кажуть, що його рідні – у лікарні.

Нагадаємо, що під час ракетної атаки житель Кривого Рогу врятував дівчинку з наскрізним пораненням.

16 грудня російські окупанти вкотре завдали чергового масованого ракетного удару по території Україні. Зокрем, у Кривому Розі російська ракета влучила по житловому будинку. Було зруйнувано під’їзд.

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