Повернути вкрадений росіянами ноутбук і сховати коштовності незнайомців в їхній квартирі: українці дивують небайдужістю

Українці демонструють свою доброту і бажання допомогти, знаходять вкрадений ноутбук росіянами і повертають власникам, а ще залізають до чужих квартир, але не грабувати, а сховати цінні речі.

Незнайомці можуть виявитися найріднішими рятівниками, про це йдеться в сюжеті ТСН.

«З кожного будинку вони виносили все шо хотіли», - Галина Ракицька розповідає про російських солдатів, які вдиралися у кожен будинок в її містечку.

Жінка разом сім’єю живе біля села Богданівка, у Броварському районі. Коли росіяни стояли вже за 10 кілометрів, то вирішили виїхати. Рашисти зайшли в їхній будинок через тиждень, як заходили на подвір’я, є запис з відеокамери спостереження.

Ці рашисти приїхали з Челябінської області, це легко з’ясувати за номер військової частини, в покинутих росіянами документах. З будинків російські військові тягнули усе цінне, в них жили, пили та їли, розповідає Галина.

Жінка застала вдома гармидер і не знайшла планшет чоловіка, а ще свого робочого ноутбука з якого навчає дітей початкових класів. Та за кілька днів після повернення додому пані Галині подзвонив чоловік на ім’я Віктор і сказав, що знайшов її ноутбук. «Лежав ноутбук, планшет і я зайшов у нього, найшов власницю і передав. Я совісний чоловік, я передав», - розповідає чоловік журналістам.

Знайти власницю було досить просто, каже Віктор. Бо в ноутбуці був встановлений "Вайбер", а там і номер телефону Галини. А сам ноутбук і планшет Віктор знайшов у покинутій росіянами самохідній артилерійській установці. «Це Сумська область, Конотопський район. Вони сюдою об’їжджали, через Бахмач. Кинули техніку, тут наші хлопці дали їм трошки «життя»,- сміється Віктор.

І «дали» так, що додому вони українських сувенірів не довезли, а їх було чимало. «В тягачі були телевізори, планшети, ноутбуки, сумочки жіночі, одяг дитячий», - розповідає чоловік.

Такими грабунками росіян, здається, вже нікого не здивувати, а от добрі справи українців, зокрема Віктора, – справді надихають.

А от у Тетяни та Віталія, з Ірпеня, своя дивовижна історія. Утім, свого чарівника вони лише мріють знайти.«І я насправді дуже хотіла знайти б ту людину, яка це зробила. Я дуже сподіваюсь, що з ним все добре», - каже Таня.

Зі квартири, яку винаймали, в Ірпені Тетяна з Віталієм і їхнім сином Тимофійком виїхали одразу- 24 лютого. Коли рашистів вигнали ЗСУ з Київщини – власник квартири приїхав в Ірпінь і сфотографував їхній будинок, і розбите вікно на кухні. Через кілька тижнів до квартири приїхав і Віталій. «До вікон, я побачив, що вони зашторені. А потім побачив, що в раму вкручений якийсь дротик», - розповідає Віталій.

Коли зайшовши до квартири, одразу помітив, що зник телевізор, а ще робот-пилесос і інші цінні дрібнички. Зрозумів, що все це вкрали, та як виявилось пізніше, хтось заліз у розбите вікно, зняв телевізор, заховав його під ліжком в ковдрі, щоб не видно було. Усілякі дрібні речі – прибрав з видноти і заховав у шафах. Навіть гроші, які подарували Тимофійчику на його день народження - теж сховав. «Хіба таке може бути?! Начебто приснилося», - невіриться Тетяні.

Вкрадений у вчительки з-під Броварів ноутбук знайшли у знищеній разом з окупантами САУ

Тетяна каже, що цінність не в самих речах, бо найголовніше вони із собою забрали – сина, песика Бембі, якого брали з притулку, та підібрану в лісі кицьку Моніку. «В нас не було місця взагалі в машині. То я вже вибирала чи брати мені той пилосос, чи брати мені памперси», - каже жінка.

Цінність – у добрій справі, яку зробив невідомий. І хто це подружжя не знає. Із сусідами, кажуть, не роззнайомилися добре, бо заїхали за місяць до війни. «Ми пішли попитати сусідів. Утім, нам відчинили лише в одній квартирі, і нічого про добродія не чули», - розповідає подружжя.

Тож Віталій і Тетяна дуже хочуть, аби їхній чарівник відгукнувся, аби подякувати.

Ці дві історії, звичайно, не про речі, а про добрих людей, які допомагають іншим – абсолютно незнайомим. І саме це є великою цінністю наших людей.

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