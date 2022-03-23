Повернутися додому, подорожувати країною і розвиватися: українці розповіли про свої бажання після війни

Повернутися додому, подорожувати країною і розвиватися: українці розповіли про свої бажання після війни

Майже всі українці хочуть або залишитися вдома, або повернутися додому.

Після перемоги України у війні з Росією, яка напала на нашу державу, більшість громадян планують подорожувати країною, розвиватися і відкрити свою справу або піти нову роботу.

Про це йдеться в опитуванні "Рейтингу", проведеному 19 березня 2022 року.

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Так, подорожувати країною після війни планують 55% українців – це так зване бажання засвідчити своє ставлення та "обійняти" країну, цінність якої підвищилася разом з ціною, яку доводиться платити за те, що ми – громадяни України.

"Плани на життя після війни переважно пов’язані із подорожами, які можна розуміти і як знайомство із своєю країною для тих, хто мало їздив до цього, а також можливість відвідати рідних та друзів", - сказано в повідомленні.

Професійний розвиток, нові знання в цілому є другим дуже актуальними напрямком планів, бо попереду відновлення країни, в професійній площині та структурі зайнятості відбудуться зміни, отже, громадяни це розуміють і вже 49% роздумують, як отримати додаткову освіту чи нові знання, а 38% - освоїти нову професію.

Ще 27% мріють після війни відкрити свою справу, 21% - піти нову роботу.

"Війна – це завжди зміни, і люди починають про них думати", - пояснюють у "Рейтингу".

Крім того, завести домашнього улюбленця планують 25% українців, які хочуть піклуватися, отримувати теплі емоції та оточувати себе життям.

"Майже всі хочуть або залишитися вдома, або повернутися додому. Це не історія про вільний вибір, щоб мати бажання жити в іншій країні, навіть за наявності зараз певних можливостей це зробити. Вибір без вибору не буває привабливим, тому бажання повернутися додому є зрозумілим. Повернення додому – це як повернення до себе, можливість себе не втратити, і якщо і зробити вибір щодо змін, то з власної волі, а не з примусу", - йдеться в результатах опитування.

Гендерні відмінності спостерігаються в будь-яких пересуваннях: чоловіки більше хочуть подорожувати країною, більше розглядають можливість переїхати до іншого міста/регіону або за кордон. Це пояснюється тим, що жінки більше прив’язані до місця та надають перевагу осілості. Власну справу хочуть відкрити 31% чоловіків проти 23% жінок.

Плани тих, хто покинув своє місто, відрізняються від тих, хто залишився. Ті, хто поїхав, більше хочуть подорожувати країною. І суттєво більше хочуть отримати додаткову освіту чи нові знання (61% проти 47%), освоїти нову професію (51% проти 35%) та відкрити свою справу (40% проти 23%) – цей вимушений від’їзд сформував активну позицію щодо життя після війни, бажання змін та розвитку.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

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