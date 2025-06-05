Повернувся з-за кордону і загинув у 20 років: Зеленського просять присвоїти бійцеві звання Героя України

Станіслав Микита / © із соцмереж

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На початку повномасштабного вторгнення 17-річний івано-франківець Станіслав Микита виїхав разом із матір’ю та сестрою за кордон. Та щойно досягнувши повноліття, повернувся в Україну і підписав контракт із ЗСУ. У грудні минулого року 20-річний боєць із позивним «Снікерс» загинув на Запоріжжі.

Родичі загиблого звернулися із петицією на сайті президента України з проханням присвоїти юному захисникові звання Героя України (посмертно).

Повернувшись в Україну, Станіслав Микита спершу займався волонтерською діяльністю, доправляючи допомогу в гарячі точки. Але згодом ухвалив свідоме рішення вступити до лав Збройних Сил України.

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Він служив оператором безпілотних літальних апаратів у 75-му батальйоні 102-ї окремої бригади територіальної оборони, брав активну участь у складі групи аеророзвідки «Mahno Group» на Запорізькому напрямку.

У серпні 2024 року Станіслав одружився. Він мріяв про щасливе сімейне життя, та понад усе розумів важливість своєї присутності на фронті, проявляючи самовідданість і мужність у щоденній боротьбі.

16 грудня 2024 року Станіслав Микита загинув під час виконання бойового завдання в районі м. Гуляйполе Запорізької області внаслідок удару ворожого дрона-камікадзе. Йому назавжди залишилось 20 років.

Нагадаємо, раніше офіцер Сил оборони України із позивним «Гром», який отримав звання Героя України у 21 рік, розповів, як в одному з боїв ліквідував свого однокласника, що воював на боці РФ.

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