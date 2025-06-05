ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
428
Час на прочитання
1 хв

Повернувся з-за кордону і загинув у 20 років: Зеленського просять присвоїти бійцеві звання Героя України

Юний захисник служив оператором безпілотних літальних апаратів у 75-му батальйоні 102-ї окремої бригади ТрО.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Станіслав Микита

Станіслав Микита / © із соцмереж

На початку повномасштабного вторгнення 17-річний івано-франківець Станіслав Микита виїхав разом із матір’ю та сестрою за кордон. Та щойно досягнувши повноліття, повернувся в Україну і підписав контракт із ЗСУ. У грудні минулого року 20-річний боєць із позивним «Снікерс» загинув на Запоріжжі.

Родичі загиблого звернулися із петицією на сайті президента України з проханням присвоїти юному захисникові звання Героя України (посмертно).

Повернувшись в Україну, Станіслав Микита спершу займався волонтерською діяльністю, доправляючи допомогу в гарячі точки. Але згодом ухвалив свідоме рішення вступити до лав Збройних Сил України.

Він служив оператором безпілотних літальних апаратів у 75-му батальйоні 102-ї окремої бригади територіальної оборони, брав активну участь у складі групи аеророзвідки «Mahno Group» на Запорізькому напрямку.

У серпні 2024 року Станіслав одружився. Він мріяв про щасливе сімейне життя, та понад усе розумів важливість своєї присутності на фронті, проявляючи самовідданість і мужність у щоденній боротьбі.

16 грудня 2024 року Станіслав Микита загинув під час виконання бойового завдання в районі м. Гуляйполе Запорізької області внаслідок удару ворожого дрона-камікадзе. Йому назавжди залишилось 20 років.

Нагадаємо, раніше офіцер Сил оборони України із позивним «Гром», який отримав звання Героя України у 21 рік, розповів, як в одному з боїв ліквідував свого однокласника, що воював на боці РФ.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie