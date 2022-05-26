"Повернувся у складі окупаційних військ": в Україні до 14 років в'язниці засудили зрадника, який перебував на службі у ЗСУ

"Повернувся у складі окупаційних військ": в Україні до 14 років в'язниці засудили зрадника, який перебував на службі у ЗСУ

В Україні до 14 років ув’язнення засудили ексвійськовослужбовся зрадника. Він проходив службу у Криму в 2014 році, та відмовився виконувати наказ про передислокацію військової частини з півострова.

Про це повідомили в пресслужбі офісу генерального прокурора.

Як стало відомо, громадянин України пербував на військовій службі у Криму в 2014 році. Та під час незаконної анексії півострова Росією відмовився виконувати наказ про передислокацію своєї військової частини.

“Він вступив на службу до збройних сил РФ. Через вісім років – 25 лютого 2022 року колишній військовий ЗСУ разом зі ще двома зрадниками повернувся на територію України у складі окупаційних військ, які увійшли в місто Нова Каховка Херсонської області. Їх було взято в полон у складі артдивізіону 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, що зазнав поразки від українських десантників у Миколаївській області”, - розповіли в пресслужбі офісу генерального прокурора.

Наразі суд визнав чоловіка винним у державній зраді та дезертирстві. Йому назначили покарання у вигляді 14 років позбавлення волі. Двом іншим зрадникам також вже винесли покарання - їх засудили на 14 та 15 років в'язниці.

Нагадаємо, що на Луганщині помічники суддів та колишній слідчий прокуратури перейшли на бік Росії.

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