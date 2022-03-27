Повертаються додому: українці, які виїхали за кордон через вторгнення РФ, їдуть назад до України

Потяги до Львова та Одеси вирушають із залізничного вокзалу Перемишля.
Багато українців, які з початку війни виїхали до різних країн Європи, почали повертатися в Україну.
Про це пише видання tvn24.pl.
Як стало відомо, щодня поїздами до Львова та Одеси повертаються від ста до трьохсот людей.
“У цю групу входять в основному матері з дітьми, які втекли через напад на країну в перші дні вторгнення. Вони повертаються, бо, як вони пояснюють, там їхній будинок. Незважаючи на небезпеку, вони хочуть повернутися до своїх чоловіків та батьків, які через мобілізацію не змогли покинути країну”, - пише видання.
Потяги до Львова та Одеси вирушають із залізничного вокзалу Перемишля. У кожен із вагонів сідає близько 200 людей - здебільшого це жінки з дітьми, проте серед пасажирів є й добровольці, які їдуть до нашої країни воювати з російськими солдатами.
Читайте також:
- Зеленський заявляє, що зараз ідеальної перемоги не буде, але назвав найважливіше, що вже здобула Україна
- Що таке зарин і в чому його небезпека
- На ядерній установці в Харкові після ворожих обстрілів виявили пошкодження