Повертаються на тракторі: окупанти жаліються, що їх розвертають на кордоні і не пропускають до РФ

Російських окупантів, яких диктатор РФ Володимир Путін кинув на війну проти України і у яких добіг кінця термін служби, не пропускають на кордоні до країни-агресорки.

Про це розповіли у Луганській ОВА.

Зазначається, що на захопленій ворогом території не залишилося жодного міста, де значну кількість місць в лікарнях не займають військові РФ. А подекуди і всі.

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"Якщо військового рф поставлять у цих шпиталях на ноги – одразу на фронт. Якщо звільнили зі служби – вибору теж не залишається. От чоловіки з башкірїї жаліються, що їх затримали на кордоні і не пускають на росію. До пункту пропуску їхали на таксі, у зворотному напрямку знайшли тільки трактор", - йдеться в повідомленні.

Крім того, окупанти продовжують тиснути на підприємців за користування гривнею і пішли з рейдами до них. Росіяни погрожують таким підприємцям конфіскацією майна та вилученням усієї валюти.

"Водночас, на тіньовому ринку курс на обмін становить, у переважній більшості, один до одного. Крім того, за зняття гривні з картки окупанти стягують 15-20 % комісії. Вони намагаються максимально її знецінити", - додали в ОВА.

Як повідомляв військовий експерт Олег Жданов, Путін готує РФ до масштабної війни – до останнього росіянина. Часткова мобілізація виявиться повною, а чоловіків не випускатимуть за кордон.

Нагадаємо, політолог Іван Преображенський, експерт з країн Центральної Європи, прогнозує, що Росія 2023 року піддасть найжорсткішим репресіям матерів та дружин загиблих російських окупантів за те, що вони висловлюватимуть своє невдоволення тим, що Путін кинув їх на війну проти України, і все більше "нападатимуть" на нього. Преображенський заявив, що їм втрачати нічого і вони "ідеальні борці з режимом", щоб домогтися покарання за смерть близької людини.

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