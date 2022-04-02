Повертаються жінки та діти: скільки українців прибули з-за кордону за час війни

Повертаються жінки та діти: скільки українців прибули з-за кордону за час війни

В перші тижні війни до України поверталися здебільшого чоловіки, але ситуація змінилася.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії до України повернулися 620 тис. громадян.

Про це Демченко розповів в коментарі "Українській правді".

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Він зазначив, що від першого дня війни, 24 лютого, на в’їзд до України прикордонники оформили 620 тис. громадян держави.

"В останній період ми відмічаємо збільшення кількості громадян України, які повертаються додому. І якщо в перші тижні більшість українців, які їхали на в'їзд, становили чоловіки, то зараз ми бачимо, що збільшення відбувається за рахунок інших категорій осіб, зокрема жінок та дітей", – розповів речник ДПСУ.

На сьогодні за добу український кордон перетинають в середньому 50-60 тис. громадян в обох напрямках. Тоді як у перші тижні війни цей показник складав 120-130 тис. осіб.

Нагадаємо, протягом 1 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 54 тис. осіб та понад14 тис. транспортних засобів. Територію України залишили майже 32 тис. осіб, а прибули – майже 23 тис., понад 19 тис. з них – українці.

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