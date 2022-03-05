Повідомив окупантам розташування військових частин ЗСУ за 17 тис.грн: за зраду судитимуть правоохоронця

Повідомив окупантам розташування військових частин ЗСУ за 17 тис.грн: за зраду судитимуть правоохоронця

На момент злочину чоловік працював у правоохоронних органах.

В Україні судитимуть правоохоронця за фактом державної зради.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Розслідуванням встановлено, що протягом останніх двох місяців працівник правоохоронного органу умисно надавав працівникам спецслужб Російської Федерації інформацію про розташування та чисельність військових частин Збройних Сил України. Він також інформував їх про створення на території країни підрозділів територіальної оборони. За свою роботу обвинувачений отримав 17 тис грн винагороди.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.