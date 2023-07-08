Повільніше, ніж очікувалося: у Пентагоні висловилися про контрнаступ ЗСУ

Поки що занадто рано робити висновки щодо перспектив України.

Контрнаступ України відбувається повільніше, ніж очікувалося. Втім, наразі, занадто рано робити висновки щодо перспектив ЗСУ отримати переваги на полі бою.

Таку думку висловив головний політичний радник Пентагону Колін Кал, пише Reuters.

"Занадто рано судити про те, як йде контрнаступ у той чи інший бік, оскільки ми перебуваємо на початку середини", - висловився Кал.

А гресорка Росія витратила місяці, окопуючись в оборонних позиціях, оточуючи їх протипіхотними мінами та будуючи важкі озброєні укріплення. Зокрема це, зробило просування України на сході та півдні повільним і кривавим. Кал каже, що росіяни успішніше окопалася, "ніж це оцінювали".

З його слів, українські військові "все ще досліджують російські лінії на наявність слабких місць.

"Справжньою перевіркою стане те, як швидко вони зможуть використовувати ці слабкі місця, коли вони їх виявлять", - додав представник Пентагону.

Також він висловив сподівання, що наявні боєприпаси допоможуть Україні мати достатню вогневу потужність. Крім того, деякі офіційні особи США на умовах анонімності зазначили, що ЗСУ має всю необхідну зброю, зокрема заряди для розмінування та мінні плуги.

"Ми хочемо переконатися, що українці мають достатньо артилерії, щоб тримати їх у бою в контексті нинішнього контрнаступу, і тому, що все йде трохи повільніше, ніж дехто сподівався", - сказав Кал.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у своєму новому звіті повідомили, що ЗСУ досягли тактичних успіхів у районі Бахмута. Також зазначається, що Міністерство оборони Росії та інші російські джерела стверджували, що українські сили здійснювали наступальні операції вздовж кордону Харківської та Луганської областей.

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