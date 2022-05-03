"Повільніше, ніж уявляють українці": Жданов спрогнозував, коли закінчиться війна

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що війна в Україні триватиме до 2023 року.

Він зазначив, що "гаряча" фаза війни триватиме 4-5 місяців, а звільнення окупованих територій відбуватиметься повільно.

Про це він сказав у інтерв’ю на Youtube-каналі Україна 24.

Олег Жданов наголосив, що "гаряча" фаза війни триватиме 3-4 місяці, а звільнення окупованих територій відбуватиметься повільніше, ніж це уявляють українці. Він додав, що ймовірно все закінчиться на початку 2023 року.

"Погоджуся з оцінкою Бориса Джонсона, про те, що до 2023 року ми ще будемо у цій війні. Прогноз залишається. У будь-якому разі гаряча фаза до декількох місяців – це точно. Бо наступ буде набагато повільнішим, ніж оборонна частина йти, наступати набагато складніше", – наголосив Жданов.

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