"Повільно, тихо підбираємося до них на м'яких лапах": Арестович - про ситуацію навколо Херсона та на Запоріжжі

"Повільно, тихо підбираємося до них на м'яких лапах": Арестович - про ситуацію навколо Херсона та на Запоріжжі

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що ЗСУ "підкошмарюють" російські окупаційні війська поблизу Херсона і ведуть успішні бої на Запоріжжі.

Росія продовжує намагаютися перекидати у напрямку Херсона якісь резерви, однак їх немає.

Про це Арестович розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.

"Херсон місто герой. Великих подій там нема. Наші потроху "підкошмарюють" противника по передньому краю працюють, артилерія працює і таке інше. Вони намагаються перекидати туди якісь резерви, яких також немає ніфіга. Повільно, тихо ми підбираємося до них на м'яких лапах, а до них підбирається хутрове звірятко на "п" починається на "ц" закінчується. Я думаю, що там усе буде гаразд. Єдине, що зараз якраз дні, коли обидві сторони поповнюються", - сказав Арестович.

Арестович зазначив, що аналогічна ситуація спостерігається і на Запоріжжі.

"Запорізька область. Такі ж бої на нашу користь. Видихаються. Навіть британські аналітики сьогодні опублікували, що російському наступу залишилися тижні, хоч раніше говорили, що місяці. Всі ці хоробрі наскоки мені здаються малоперспективними", - додав він.

Нагадаємо, щов Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що відео, на якому нібито Збройні сили України входять до Херсона - це фейк.