Повинен бути мир: Зеленський та Ердоган провели чергові телефонні переговори щодо "зеленого коридору"

Мова йшла про “зелений коридор” для вивезення зерна з нашої країни.

Про це пише видання Anadolu Ajansı.

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Як стало відомо, під час телефонної бесіди мова йшла про створення коридорів для експорту українського зерна, яке перебуває на тимчасово окупованих територіях.

Ердоган наголошує на тому, що в Україні повинен бути мир. Туреччина продовжує працювати над планом та веде переговори з РФ щодо “зеленого коридору” по вивозу українського зерна на світовий ринок.

“Рішення між Україною та Росією в будь-якому випадку буде дипломатичним шляхом. Стіл переговорів для цього має бути відкритим. Ердоган висловився, що вони готові запропонувати будь-яку підтримку, включаючи сприяння та посередництво у стамбульському процесі”, - пише Anadolu Ajansı.

Нагадаємо, що Зеленський назвав пріоритетне завдання українських військових.

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