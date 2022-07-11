Повинен бути мир: Зеленський та Ердоган провели чергові телефонні переговори щодо "зеленого коридору"

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Ердоган провели чергові телефонні переговори.
Мова йшла про “зелений коридор” для вивезення зерна з нашої країни.
Про це пише видання Anadolu Ajansı.
Як стало відомо, під час телефонної бесіди мова йшла про створення коридорів для експорту українського зерна, яке перебуває на тимчасово окупованих територіях.
Ердоган наголошує на тому, що в Україні повинен бути мир. Туреччина продовжує працювати над планом та веде переговори з РФ щодо “зеленого коридору” по вивозу українського зерна на світовий ринок.
“Рішення між Україною та Росією в будь-якому випадку буде дипломатичним шляхом. Стіл переговорів для цього має бути відкритим. Ердоган висловився, що вони готові запропонувати будь-яку підтримку, включаючи сприяння та посередництво у стамбульському процесі”, - пише Anadolu Ajansı.
Нагадаємо, що Зеленський назвав пріоритетне завдання українських військових.
Читайте також:
- Ердоган закликав Путіна забезпечити "зерновий коридор" у Чорному морі
- Ахметов заявив, що відмовляється від своїх ЗМІ та передає їх державі
- ЗСУ переходять до третього етапу війни: військовий експерт пояснив, що це означає