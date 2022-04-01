"Повинні були контролювати урядовий квартал": Арестович - про плани РФ у центрі Києва в день вторгнення

"Повинні були контролювати урядовий квартал": Арестович - про плани РФ у центрі Києва в день вторгнення

Окупанти збиралися повністю підкорити Україну за 20 днів.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що російські війська вже в перший день повномасштабного вторгнення до України, 24 лютого, планували встановити контроль на центром Києва.

"Ми взяли документи у старших російських офіцерів, які загинули, - десантників і спецназу. Так от, на 12-ту годину вони повинні вже були контролювати урядовий квартал у Києві. На 12-ту годину 24 лютого. У день початку операції. В одного офіцера він виставляв перепустку біля Верховної Ради, біля Кабміна. Це ж сто метрів між ними і так далі.

А взагалі на останній супротив на заході України - 20-й день. Двадцять днів на придушення бункера з останнім бандерівцем. Сьогодні 37-й день і українська авіація творить всілякі дива", - сказав Арестович.

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