"Повинні бути готовими воювати" — Резніков про виїзд чоловіків за кордон

Міністр оборони зауважив, що під час війни чоловіки можуть "навіть не бути призваними, а воювати".

Генштаб і весь сектор безпеки і оборони повинні мати можливість залучати резерви, поповнювати ряди із мобілізаційного резерву. А це означає, що чоловіки у стані війни, у своїх вікових параметрах переважною більшістю повинні бути готовими воювати.

Про це 10 вересня заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Це війна. І як би нам не хотілося, ми несемо втрати, а ці втрати можуть бути безповоротні або санітарні, а іноді такі, що людина лишилась жива, але не може повернутися назад у стрій. Це означає, що Генштаб і весь сектор безпеки і оборони повинні мати можливість залучати резерви, поповнювати ряди із мобілізаційного резерву. А це означає, що так, на жаль, чоловіки тут, у стані війни, у своїх вікових параметрах переважною більшістю повинні бути готовими воювати, навіть не бути призваними, а воювати", — пояснив міністр.

Раніше Резніков повідомив, чи вступить президент Білорусі Олександр Лукашенко у війну проти України на боці Путіна.

На запитання: "Чи може Путін переконати Лукашенка використати білоруську армію проти України і чи виконає білоруська армія такий наказ?", Резніков відповів: "Слово "переконати" – це не про стосунки Путіна і білорусів.

"Спробувати примусити – може. Аншлюс Білорусі фактично відбувся. Але мої спостереження за уже майже сім місяців говорять, що немає палкого бажання білорусів воювати в Україні, це зчитується керівництвом Білорусі", - вважає очільник Міноборони України.

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