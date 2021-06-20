"Повинні назвати агресором": Кравчук вважає, що у Франції і Німеччини немає твердості щодо РФ

Він закликав лідерів Франції та Німеччини вимагати від Росії піти з Донбасу і Криму.

Глава української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ), перший президент незалежної України (1991-1993) Леонід Кравчук вважає, що рішення про приєднання США до Нормандського формату може буде ухвалене за підсумками візиту Володимира Зеленського до Вашингтона.

Про це повідомляє "Дом".

За його словами, приєднання США до переговорів щодо Донбасу — "це буде дуже великий крок до врегулювання процесу".

Перший президент заявив, що жодного разу не чув від канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона, що Росія є агресором.

"Нема, на мій погляд, твердості, системності і послідовності з боку Німеччини і Франції в тому, щоб чітко і ясно поставити Росію в ту ситуацію, в якій вона реально перебуваэ. А саме, що вона агресор, і що вона є стороною конфлікту. Я, наприклад, за ці роки жодного разу не чув, щоб або президент Франції, або канцлерка Німеччини сказали на будь-який із зустрічей, що агресор — Росія, і що вона повинна піти з Донбасу і залишити Крим. А це вже давно слід було б зробити", — закликав Кравчук.

Нагадаємо, 7 червня Джо Байден під час телефонної розмови з Зеленським запросив українського президента в Білий дім.

Згодом стало відомо, що Зеленський зустрінеться з Байденом орієнтовно в кінці липня.

"Право на владу": що може змінити ймовірний візит Зеленського до США

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання