"Повинні реагувати об'єднано": Єрмак назвав країни, на які нападе РФ

Якщо росіяни не отримають жорстку відповідь, то згодом вони почнуть готуватися до подальшого нав'язування свого впливу у Європі.

Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи залучення КНДР до війни проти України.

"Я чекаю, щоб дізнатися більше про їхню військову силу, перш ніж надавати конкретні цифри. Ми знаємо, що вони вже на території Росії і готові брати участь у бойових діях, наші союзники це підтверджують і говорять це з Москви. Але політичний сценарій і сенс війни, спричиненої російською агресією, безумовно, повністю змінюються. Тим, хто боїться ескалації, я кажу, що ми повинні реагувати об’єднано, і потрібно повторити, що недостатньо припинити бойові дії, ми повинні запобігти наступній агресії. В іншому випадку ризик досягає також країн Балтії та загрожує дружнім країнам на Балканах, які, у свою чергу, кажуть, що вони дуже стурбовані. Якщо Україна не заблокує вторгнення, вони будуть наступними", - сказав він.

"Де-факто можна сказати, що Північна Корея бере участь у цьому конфлікті. Де-юре офіційного оголошення війни Пхеньяном не було, але де-факто вони приєдналися до військової агресії проти нашої країни, конфлікту, який триває вже десятиліття", - додав він.

Нагадаємо, 15 жовтня 2024 року стало відомо про те, що російські війська наразі формують батальйон, укомплектований військовими з Північної Кореї. За даними української розвідки, КНДР, ймовірно, братиме участь в оборонних операціях Росії на території Курської області.

14 жовтня 2024 на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача обговорили питання участі Північної Кореї у війні проти України. За словами президента Зеленського, КНДР уже фактично включилася у війну. Український лідер також додав, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад.

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