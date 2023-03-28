Атака безпілотників на Київ: сили ППО знищили всі повітряні цілі

У КМВА розповіли подробиці про чергову атаку "дронів" на Київ.

Увечері понеділка, 27 березня, окупанти знову запустили БпЛА “Shahed” в напрямку столиці. Попередньо, силами ППО в повітряному просторі навколо Києва знищено всі повітряні цілі.

Про це інформує, начальник КМВА Сергій Попко.

"Ворог продовжує застосовувати свою тактику атак баражуючими боєприпасами з північно-східного напрямку. І цього разу країна-терорист знову запустила своі БПЛА “Shahed” в напрямку столиці. За попередньою інформацією, силами нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено всі ворожі цілі", - йдеться в повідомленні.

Падіння уламків БпЛА зафіксували у Святошинському районі Києва. Внаслідок цього сталося загоряння в нежитловому приміщенні на площі близько 200 квадратних метрів. Попередньо, жертв немає.

Мешканців столиці закликають неухильно дотримуватися безпекових вимог під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив, що пізно ввечері 27 березня у двох районах столиці пролунали вибухи. На місця подій виїхали надзвичайники. Згодом стало відомо, що у Святошинському районі столиці внаслідок вибуху спалахнув магазин.