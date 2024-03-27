Повістка в дверях: чи можна її проігнорувати та як діяти – пояснення юриста

Юрист пояснив, як діяти, якщо представники ТЦК залишили повістку в дверях квартири чи будинку.

В Україні трапляються випадки під час мобілізації, коли представники ТЦК та СП залишають повістку у дверях військовозобов’язаним особам. Юрист та адвокат Ростислав Кравець пояснив, як мають вручати повістки та хто має на це право.

Про це він сказав у коментарі "Фактам".

Юрист наголошує, що повістки про виклик до військкомату співробітники ТЦК та СП зобов'язані вручати людині особисто. Громадянин же має поставити власний підпис, аби засвідчити отримання повістки. Відтак інші способи "вручення" на кшталт залишення у дверях (навіть з фотодоказом) – не мають юридичної сили.

"Особа, яку вони викликають до військкомату, може не з’явитися, і ніяких правових наслідків для неї не буде. Представники ТЦК мали дочекатися людину й особисто вручити їй повістку. Прикріплення документа на двері – це відхилення від загальних правил вручення повісток", - пояснив Кравець.

Як зазначив юрист, це означає, що людині, яка не з'явиться до військкомату після такого "вручення" повістки, не загрожують жодні правові наслідки.

"Якщо людина прийшла додому й побачила повістку в дверях, то на неї можна взагалі не реагувати. Вона не має юридичної сили", - пояснив Кравець.

Нагадаємо, адвокат пояснив, за що можуть оштрафувати військовозобов'язаних і скільки доведеться сплатити.

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