Повістки через "Дію": Федоров відповів чи запрацює система

Віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров вчергове наголосив, що військовозобов’язаним українцям не надходитимуть повістки через застосунок "Дія".

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Не буде повісток у "Дії". Мені здається, що поки я працюю міністром, то все, про що ми говоримо – ми потім дотримуємося наших слів. Тому можу сказати вам впевнено, що не буде повісток в "Дії", - наголосив міністр.

Федоров також розповів про проєкт Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів – "Оберіг". Він зауважив, що реєстр вводився в експлуатацію досить довго, наповнювався також довго, але він не з'явився під час повномасштабного вторгнення, він був ще до цього.

"І, по суті, кожен військкомат володіє інформацією про військовозобов'язаних, але цю інформацію зберігає в цих папочках. По суті, перше завдання було – це відцифрувати ці папочки, внести їх до системи, для того, щоб ця інформація була онлайн. І коли ви приходите до військкомату, вона вся була в вашій справі і не потрібно було шукати цю інформацію. Тоді відразу в режимі реального часу зрозуміло для Збройних сил України, а що взагалі відбувається з мобілізацією, а скільки є військовозобов'язаних, а де вони навчалися – тобто для того, щоб робити якесь прогнозування. Цей етап закінчився, понад 90% вже відцифровано саме цієї інформації", - розповів міністр.

Нагадаємо, для українців готують смарт-мобілізацію – що зміниться для військовозобов'язаних.

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