Повістки в месенджерах: Федоров пояснив, чи можливо це зробити технічно 2023 року

Розмови про намір удосконалити процедуру мобілізації тривають від початку мобілізації.

Цьогоріч запустити видачу повісток через месенджери технічно неможливо.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Liga.net.

"Не думаю, що це серйозне політичне бачення. Це неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону. Я навіть не говорю зараз про Конституцію та постанови", – зазначив міністр.

За словами міністра, чисто технічно це неможливо зробити в цьому році.

Повістки через месенджери

Надсилання повісток за допомогою сучасних цифрових технологій може стати одним із варіантів інформування військовозобов'язаних українців про те, що їм потрібно з’явитися до територіального центру комплектування.

Нардеп, член комітету Верховної Ради з питань національної оборони, безпеки та розвідки, представник президента у парламенті Федір Веніславський пояснив, що питання стало актуальним через велику кількість внутрішньо переміщених осіб у країні. Терцентри зіткнулися з проблемою пошуку військовозобов'язаних, які перебувають не за місцем реєстрації і не стали на військовий облік у пункті фактичного проживання.

У Верховній Раді триває обговорення, однак говорити про проєкт закону передчасно, наголосив Веніславський.

Законодавство передбачає, що повістки з вимогою прийти до ТЦК для уточнення даних та мобілізаційний припис вручають людині особисто. Це суттєво ускладнює роботу військкомів через недосконалі бази даних, брак ресурсів та масову внутрішню міграцію населення.

Однією з ідей було поширення повісток через застосунок "Дія".

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