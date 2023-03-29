Повістки в месенджерах: Веніславський пояснив, що мав на увазі

Законопроєкту про роздавання повісток військовозобов'язаним через месенджери зараз немає.

Представник президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що законопроєкту про роздавання повісток військовозобов'язаним через месенджери зараз немає.

Про це він заявив в етері телеканалу Київ 24.

"Говорити про те, що це вже є проєкт — передчасно. Ми зараз у комітеті працюємо нам питаннями вдосконалення системи мобілізації, підготовки та оповіщення про отримання повістки", - сказав він.

Також читайте В Україні хочуть внести зміни до процесу мобілізації та видавання повісток: що відомо

Веніславський пояснив, що існує багато проблем з проведенням мобілізації через переміщення по країні чоловіків призовного віку. Багато людей переїхало із зон бойових дій до інших регіонів та не стало на військовий облік.

Він заявив, що багато чоловіків, які переїхали на нове місце проживання, або не змогли, або не захотіли, або не встигли стати на військовий облік, тому народні депутати працюватимуть над вирішенням цієї проблеми.

Нагадаємо, раніше Федір Веніславський заявляв, що у Верховній Раді розглядають можливість вручення повісток військовозобов'язаним через месенджери.

Крім того, ми раніше інформували, що неявку до військкомату (територіального центру комплектування та соціальної підтримки) після належного отримання повістки в Україні кваліфікують як ухилення від мобілізації. Це тягне за собою кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років відповідно до статті 336 Кримінального кодексу.

Читайте також: