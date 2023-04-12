Повістки в Україні будуть вручати за новою процедурою: юрист пояснив, що змінилося

В Україні Територіальні центри комплектування тепер можуть здійснювати оповіщення та призов незалежно від місця реєстрації громадян.

Зміну організації роботи ТЦК прийняли ще 23 лютого 2022 року, проте зміни в неї внесли 7 квітня цього року.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів юрист у питаннях армії та проходження військової служби Олександр Золотухін.

“Зараз внесли незначні зміни у постанову організації роботи ТЦК, оскільки, ймовірно, вони стикалися з тим, що громадяни, яких призвали на службу не за місцем обліку, оскаржували це у суді”, - пояснив юрист.

Він також додав, що раніше українці намагалися оскаржувати вручення повісток не за місцем їхньої реєстрації. Проте сам суд не може скасувати наказ про мобілізацію та звільняти чоловіків від проходження служби.

За його словами, є багато тимчасово переміщених осіб, які виїхали з окупованих росіянами територій. Військово-облікових документів на цих людей немає у ТЦК. Тому громадяни зобов'язані ставати на облік під час прибуття на нове місце проживання.

“Як раніше, так і зараз у Територіальних центрів комплектування немає законних підстав, щоб не призивати таких громадян для проходження військової служби. Раніше це могло створювати певні конфлікти типу: "Я не стою тут на обліку, а зареєстрований в іншому районі". Зараз ця норма більш врегульована”, – зауважив Олександр Золотухін.

Нагадаємо, що Росія зрівняла електронні та паперові повістки. Відтепер росіянам у застосунки "Госуслуги" присилатимуть електронні повістки і каратимуть "ухилянтів".

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