Повістки від ЖЕКу та оголошення в під’їздах: Жданов пояснив, що з цього законно

Він наголосив, що обов’язок кожного громадянина – прийти до військкомату та уточнити свої дані.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував факти вручення повісток працівниками ЖЕКу, вкидання повісток до поштових скриньок та розміщення у під’їздах оголошень з вимогою з’явитись до військкоматів.

Про це Жданов розповів у своєму відеоблозі.

Експерт наголосив, що законним вважається вручення повістки особисто в руки під підпис отримувача.

"Закон трактує чітко і зрозуміло, що повістку мають вручити під розпис особисто в руки. Все решта є незаконним. Кидання у скриньку, втикання у двері – це все незаконно. Розсилання поштою – те саме, є незаконним. Згідно з законом, вручити повістку в нас можуть представники Територіальних центрів комплектування (колишні військкомати – ред.), правоохоронні органи, місцеві ради, роботодавці. Тому коли хтось там розкидає з ЖЕКу повістки разом із рахунками, це теж не відповідає букві закону", – пояснив Жданов.

Він також нагадав, що в межах дії воєнного стану в Україні триває безперервна, проте поетапна загальна мобілізація.

"Щодо мобілізації. В нас на сьогодні діє воєнний стан і відповідно до цього, діє всезагальна мобілізація в країні. Єдине що Генеральний штаб проводить мобілізацію поетапно. Ми не призиваємо хвилями по 300, по 500 тисяч. У нас іде поступова мобілізація в міру необхідності чи потреби, яка виникає, яку визначає Генеральний штаб. Тому повістки розносять і вручають людям. Мобілізація йде безперервно, просто всіх і одразу не призивають", – розповів військовий експерт.

Він також прокоментував оголошення, які в під’їздах будинків розміщують працівники Територіальних центрів комплектування, про те, що "всім прописаним у цьому будинку терміново з’явитися до військкомату для уточнення даних".

"Так це обов’язок кожного громадянина, який повинен прийти до військкомату за місцем прописки та уточнити свої дані. Це не свідчить про те, що вони завтра прийдуть до військкоматів і їх одразу заберуть, ні. Ми зараз виконуємо норму закону і створюємо електронний реєстр військовозобов’язаних", – пояснив Жданов.

Нагадаємо, раніше Жданов не виключив посилення мобілізаційних заходів в Україні в разі підготовки до відбиття ймовірного наступу ворога або в разі надання ЗСУ необхідної техніки та озброєння. Водночас військово-політичний оглядач Олександр Коваленко не виключає посилення мобілізації у разі ідентичних заходів з ворожого боку.

Зауважимо, раніше ТСН.ua роз’яснив, за яких умов законним вважається вручення повісток на вулиці чи біля метро.

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