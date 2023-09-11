Повістки вручають не лише для мобілізації: у ТЦК озвучили ще одну причину

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про подовження дії воєнного стану та мобілізації на 90 діб – до 15 листопада 2023 року. Під мобілізацію підпадають чоловіки віком від 18 до 60 років. Очільник Кременчуцького районного ТЦК Роман Сушко нагадав, що повістки під час мобілізації – не є "прямим квитком" на передову.

Про це він розповів "Кременчуцькому ТелеграфЪ".

Роман Сушко зауважив, що часто працівники центру комплектування хочуть перевірити інформацію про військовозобов'язаного, бо чоловіки не завжди оновлюють свої дані.

За словами очільника Кременчуцького районного ТЦК, патрулі, які складаються з представників військкоматів та поліції, організовують рейди у громадських місцях, вручаючи повістки чоловікам, які не оновлюють свої особисті дані у ТЦК.

"Було розпорядження начальника обласного ТЦК щодо патрулювання. Для виконання цього завдання до нас були направлені поліціянти. Такі групи наразі працюють у зв’язку з тим, що багато військовозобов’язаних, які мають прибувати для уточнення даних до ТЦК, не прибувають", – зазначив Роман Сушко.

Він пояснив, що патруль може підійти, щоб сповістити про необхідність прибути до ТЦК для перевірки чи оновлення даних. А відстрочка від мобілізації від цього не звільняє.

Нагадаємо, у Раді заявили, що обмежать виїзд жінок за кордон – адвокатка пояснила, кого це стосуватиметься.

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