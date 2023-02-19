"Повістку вручили на зупинці": мобілізований з Тернополя загинув на Донеччині через місяць після призову

Мобілізований з Тернополя Богдан Покітко загинув на фронті менше ніж через місяць після отримання повістки. Згодом було оприлюднено подробиці мобілізації та проходження військової підготовки 33-річним українцем.

Їх висвітлила волонтерка Оксана Огородник у соцмережі.

За її інформацією, чоловік був призваний у другій половині січня 2023 року "шляхом примусового вручення запрошення та доставлення до ТЦК на зупинці громадського транспорту у м. Тернопіль".

"Навчання бійця (в учбовій частині та на полігоні) – НЕ ПРОХОДИВ. Навчання поводження зі зброєю – НЕ ПРОХОДИВ. (Розбір-збір АК і все). В армії – не служив", – заявила Оксана Огородник.

Згодом прессекретарка ТЦК Олена Величанська в коментарі "Українській правді" повідомила, що територіальний центр комплектування проводить службову перевірку щодо встановлення відповідальних за підготовку та навчання особового складу.

За словами джерела, Богдан Покітко отримав повістку 18 січня, 31-го склав присягу, 12 лютого його перевели до нового місця проходження служби, де він загинув у бою 16 лютого.

"Наразі у Тернопільському ОМТЦК призначено службову перевірку, за результатами якої буде встановлено осіб, які відповідали за підготовку та навчання особового складу", – зазначили там.

Загибель чоловіка назвали "не системним випадком".

"Такий випадок, який стався з солдатом, не є системним. Командування військових частин бойового складу приділяє велику увагу навченості воїнів, оскільки це запорука збереження їх життя і життя тих, хто поруч", – додали у ТЦК.

Додамо, що загальна мобілізація в Україні триває від лютого 2022 року. Повістки в публічних місцях та на вулицях дійсно вручають. Водночас у ЗСУ відповіли, чи дійсно чоловіків доправляють на передову одразу після медкомісії у військкоматі.

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