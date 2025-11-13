ТЦК / © ТСН

Представник Полтавського ТЦК розкритикував цивільну владу за провал оповіщення. За його словами, органи місцевого самоврядування виконують свою роботу «для галочки», через що «роздача» повісток стала неефективною, а чоловіки масово ігнорують виклики.

Про це Роман Істомін розповів в інтерв’ю «Главком».

«Чоловіки отримують повістку і не приходять. Повістка — це ж лише сповіщення про необхідність з’явитися до ТЦК», — зазначив він.

Істомін підкреслив, що навіть якщо людина відмовляється брати повістку, але розуміє її зміст, складається акт про відмову. Юридично це рівнозначно отриманню, і людина зобов’язана з’явитися.

«Якщо не прийшла — це вже порушення правил військового обліку. Але, на жаль, більшість ігнорує виклик до ТЦК», — констатував речник.

Головну відповідальність за цю ситуацію Істомін поклав на цивільні органи. Він нагадав, що за законом оповіщенням мають займатися не лише ТЦК, а й представники місцевого самоврядування, керівники підприємств, голови ОСББ та ЖЕКів.

«Що ж до роботи цивільних органів — ситуація невтішна. Закон надає органам місцевого самоврядування великі повноваження і завдання у сфері військового обліку, але виконують їх вони переважно „для галочки“», — заявив Істомін.

Він уточнив, що постанова №1487 вимагає від відповідальних осіб проводити аж до щорічного дворового обходу, щоб перевіряти дані громадян за місцем проживання.

«На практиці цього ніхто не робить. Органи самоврядування виконують свої обов’язки рівно настільки, щоб уникнути відповідальності, а іноді навіть і цього не роблять», — сказав речник ТЦК.

Через таку бездіяльність повістки все одно доводиться вручати військовослужбовцям ТЦК разом із поліцією.

Істомін підтвердив, що повісток поштою розсилається «багато», але вони так само неефективні, оскільки «значна частина громадян просто не реагує на неї».

Він пояснив, що є два механізми: централізований (коли списки дає Генштаб, а друкує і надсилає Міноборони) та децентралізований (коли ТЦК формують і надсилають повістки самі, а вартість відправлення оплачують громади).

Що чекає на порушників

Незалежно від способу отримання повістки, якщо громадянин не з’явився, це вважається порушенням правил військового обліку (стаття 210 КУпАП).

«Інформація про правопорушення передається на поліцію, далі поліцейські мають провести адміністративне затримання і доставити порушника в ТЦК та СП, оскільки розгляд справ за цією статтею належить до нашої компетенції», — пояснив Істомін.

Водночас він не зміг підтвердити заяви політиків про те, що ТЦК нібито отримають доступ до нових баз даних, зазначивши, що такої інформації у нього немає.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що Україна стикається з гострим дефіцитом військових, оскільки дедалі більше чоловіків залишають країну, шукаючи притулку в Європі. За його словами, майже чотири роки війни виснажили людський ресурс, а російська армія продовжує наступати, не рахуючись із втратами. Кличко вважає, що варто знизити вік мобілізації до 22–23 років, щоб зміцнити обороноздатність країни.

Також командир батальйону безпілотних систем 29-ї окремої зенітно-ракетної бригади «ХАМ» заявив, що вже наступного 2026 року мобілізаційний вік можуть знизити до 23 років.