"Повітряне перемир’я" між Росією та Україною: ISW попереджає про нову загрозу

Повітряне перемир’я / © unsplash.com

Реклама

Кремль залишається незацікавленим у реальному мирі з Україною, а можливе «повітряне перемир’я» може стати для Росії шансом накопичити дрони та ракети для майбутніх масштабних ударів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, Москва намагається контролювати темп і формат переговорів щодо тимчасового припинення вогню та довгострокового миру, особливо після початку ініціатив США.

Реклама

«Спроби Путіна позиціонувати Росію як країну, готову прийняти мирні пропозиції США та конструктивні переговори, водночас відмовляючись зустрітися із Зеленським у найближчому майбутньому, є спробами приховати реальність», — йдеться у звіті.

Експерти наголошують, що російський диктатор Володимир Путін прагне уникнути реального мирного процесу та отримати односторонні поступки від США. Водночас він не зацікавлений у завершенні війни проти України.

Крім того, за оцінкою ISW, під час зустрічі з спецпредставником президента США Стівом Віткоффом 6 серпня Путін, ймовірно, пропонував мораторій на дальні удари. Це, на думку аналітиків, дозволить РФ накопичити ударні засоби та після закінчення перемир’я відновити масштабні атаки.

В ISW підкреслили, що такий мораторій також обмежить можливості Сил оборони України завдавати дальніх ударів по об’єктах, які забезпечують роботу російської оборонно-промислової бази та військової економіки.

Реклама

Раніше у виданні Bloomberg повідомили, що Росія розглядає можливість повітряного перемир’я з Україною без припинення війни.