ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
794
Час на прочитання
1 хв

"Повітряне перемир’я" між Росією та Україною: ISW попереджає про нову загрозу

Москва намагається контролювати темп і формат переговорів щодо тимчасового припинення вогню та довгострокового миру, особливо після початку ініціатив США, зазначають аналітики ISW.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Повітряне перемир’я

Повітряне перемир’я / © unsplash.com

Кремль залишається незацікавленим у реальному мирі з Україною, а можливе «повітряне перемир’я» може стати для Росії шансом накопичити дрони та ракети для майбутніх масштабних ударів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, Москва намагається контролювати темп і формат переговорів щодо тимчасового припинення вогню та довгострокового миру, особливо після початку ініціатив США.

«Спроби Путіна позиціонувати Росію як країну, готову прийняти мирні пропозиції США та конструктивні переговори, водночас відмовляючись зустрітися із Зеленським у найближчому майбутньому, є спробами приховати реальність», — йдеться у звіті.

Експерти наголошують, що російський диктатор Володимир Путін прагне уникнути реального мирного процесу та отримати односторонні поступки від США. Водночас він не зацікавлений у завершенні війни проти України.

Крім того, за оцінкою ISW, під час зустрічі з спецпредставником президента США Стівом Віткоффом 6 серпня Путін, ймовірно, пропонував мораторій на дальні удари. Це, на думку аналітиків, дозволить РФ накопичити ударні засоби та після закінчення перемир’я відновити масштабні атаки.

В ISW підкреслили, що такий мораторій також обмежить можливості Сил оборони України завдавати дальніх ударів по об’єктах, які забезпечують роботу російської оборонно-промислової бази та військової економіки.

Раніше у виданні Bloomberg повідомили, що Росія розглядає можливість повітряного перемир’я з Україною без припинення війни.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie