"Повітряне перемир’я принесе багато горя": експерт здивував заявою

Повітряне перемир'я з РФ

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«Повітряне перемир’я», на яке може погодитися Росія, принесе Україні «багато горя та проблем» на фронті.

Таку думку висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ, військовий експерт Іван Тимочко, передає «РБК-Україна».

«Це перемир’я нам принесе багато горя і проблем. Перш за все, я так думаю, тому що якщо бойові дії на полі бою не припиняться, то Росія матиме можливість акумульовувати великі колони бронетехніки, акумульовувати велику кількість особового складу. Максимально близько до лінії фронту на відстань артилерійського враження підтягнути свої склади», — сказав Тимочко.

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Він не виключає, що росіяни на відстані 30-40 км будуть робити ці склади просто неба, адже нанесення дронами по тилах противника буде обмежене.

На думку експерта, Росії навіть може бути вигідним повітряне перемир’я. Він зауважив, для того, щоб завдавати ракетних ударів, росіянам доводиться все більше часу накопичувати ракети.

Щодо застосування безпілотників, росіяни змогли вийти на масову кількість випусків пусків, але досягнення цілей і уражень військових об’єктів має малий відсоток, вважає Тимочко. Він певен, що удари дронами для РФ мають іншу мету — геноцид українського народу.

Своєю чергою, Україна почала завдавати ударів по військових об’єктах Росії. Особливо по тих, що відповідають за логістику і забезпечення ворожої армії.

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«З однієї сторони, вони (росіяни — Ред.) не зазнають втрат фізичних, але з другої сторони, вони стають оцим накопичувальною масою негативу по відношенню до режиму Путіна. Звичайно, Путін зараз намагається зняти оці всі негативні моменти. Звичайно, що Путін хоче відновити процес накопичення озброєння», — додав експерт.

Раніше у виданні Bloomberg повідомили, що Росія розглядає можливість повітряного перемир’я з Україною без припинення війни.

Вчора президент Зеленський заявив, що Україна пропонувала Росії тишу в небі, але Москва відмовила.