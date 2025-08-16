Повітряне перемир’я Росії: експерт попередив про небезпечну пастку для України

ППО / © ТСН

Москва почала закликати до припинення авіаударів з обох сторін, пояснюючи це необхідністю «повітряного перемир’я». Проте така пауза може призвести до різкої зміни ситуації на фронті на користь Росії.

Про це заявив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, передає 24 канал.

Він наголосив, що подібна ініціатива — це небезпечна «пастка», яка дала б ворогу кілька тижнів для накопичення резервів та відновлення боєздатності. «Будь-яке перемир’я зараз зіграє проти України», — зазначив він.

Гетьман пояснив, що Кремль висуває цю ідею, бо росіяни активно стягують війська й техніку до лінії фронту, готуючись до наступальних дій саме у серпні-вересні. Українські удари по нафтопереробних заводах, заводах і транспортних артеріях ускладнюють реалізацію цих планів, тому Кремль намагається виграти час.

За його словами, Кремль просуває ідею «повітряного перемир’я» через своїх союзників, зокрема білоруського лідера Олександра Лукашенка, який двічі за останні тижні публічно заявляв про необхідність зупинки атак з повітря.

«Це пастка. Невже хтось вірить, що вороги можуть запропонувати щось корисне для нас?» — підкреслив військовий експерт.

Він зазначив, що справжня мета таких закликів — знизити ефективність українських ударів по нафтопереробних заводах, військових заводах та логістичних маршрутах, а також створити умови для перекидання російських військ. Гетьман додав, що будь-яке «перемир’я в небі» вигідне виключно противнику й становить загрозу нових наступальних дій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ідея «повітряного перемир’я» може стати вигідною для Росії, оскільки дасть їй час накопичити дрони та ракети для майбутніх масштабних атак. Водночас політичний оглядач Віталій Портников наголошував, що реальних домовленостей про завершення війни наразі не варто очікувати — будь-яке перемир’я ризикує завершитися ще більшою війною.