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- Війна
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Повітряні сили знищили пункт управління окупантів на Херсонщині: які втрати ворога
Завдяки професійній майстерності українських льотчиків було повністю зруйновано бетонну споруду.
У понеділок, 7 квітня, Повітряні сили ЗСУ знищили пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку армії РФ на тимчасово окупованій території Херсонської області. Попередньо, ліквідовано від 2 до 30 окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
“Це ураження суттєво підірвало здатність ворожих підрозділів вести бойові дії в цьому районі”, — наголосили у відомстві.
Раніше бійці підрозділу Group 10 Департаменту активних дій ГУР МО України розбили окупантів на Запорізькому напрямку. Втрати армії РФ склали понад 10 осіб.