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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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92
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1 хв

Повітряні сили знищили пункт управління окупантів на Херсонщині: які втрати ворога

Завдяки професійній майстерності українських льотчиків було повністю зруйновано бетонну споруду.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ

У понеділок, 7 квітня, Повітряні сили ЗСУ знищили пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку армії РФ на тимчасово окупованій території Херсонської області. Попередньо, ліквідовано від 2 до 30 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

“Це ураження суттєво підірвало здатність ворожих підрозділів вести бойові дії в цьому районі”, — наголосили у відомстві.

Раніше бійці підрозділу Group 10 Департаменту активних дій ГУР МО України розбили окупантів на Запорізькому напрямку. Втрати армії РФ склали понад 10 осіб.

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