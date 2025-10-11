Росія атакувала Україну десятками дронів: у ПС повідомили, скільки було збито

Атака безпілотників / © ТСН

У ніч проти 11 жовтня російські війська здійснили чергову масовану атаку безпілотниками по території України.

Про це йдеться у звіті Повітряних сил України у Telegram.

Повідомляється, що противник запустив 78 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інших моделей із напрямків Орел, Міллерово, Курськ (рф) та Чауда (тимчасово окупований Крим). Більше 40 із них — «шахеди».

Оборонці України відбивали повітряний напад силами підрозділів радіоелектронної боротьби, мобільних вогневих груп та засобів ППО.

Станом на 09:00 підтверджено збиття або придушення 54 ворожих безпілотників різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано 21 влучання ударних дронів у шести населених пунктах. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Повітряні сили наголошують, що атака триває, у повітряному просторі ще перебувають ворожі БпЛА. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

