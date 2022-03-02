Повітря над Чорнобилем має бути закрите через ядерну загрозу – ексголовнокомандувач Естонії

Окупація російськими військами зони відчуження та атомної електростанції в Чорнобилі становить ядерну загрозу для Європи. Захід має закрити повітряний простір над Чорнобильською зоною для нейтралізації загрози.

Про це у коментарі УНІАН заявив екс-головнокомандувач Естонії, депутат Європарламенту Ріго Террас.

"Я особисто підтримую ідею закриття повітря над Чорнобилем, але на даному етапі цього не станеться, через відсутність політичної волі в американського керівництва та у президента Байдена особисто. Ми повинні вплинути на них, і я вже займаюся цим. Але Байден не готовий сьогодні до безпольотної зони над Україною", - заявив Ріго Террас.

"Це важливе питання для всього світу, щоб повітря над Україною було захищене. Захід поки що не готовий відправити сили в Україну для закриття повітряного простору, зокрема над атомною електростанцією. Ми маємо вплинути на США, щоб це рішення було прийняте", - зазначив він.