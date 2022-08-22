Повітряна розвідка за допомогою БпЛА: у Генштабі повідомили про активність ворога на окупованій території

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області.

Росіяни намагаються утримати захоплені райони Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, зосереджені на відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони.

Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію станом на вечір 22 серпня.

За даними командування, тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України.

"З метою ведення повітряної розвідки окупанти активно задіюють БпЛА", - повідомляє Генштаб.

Нагадаємо, окупанти стягнули десантно-штурмові підрозділи до Херсонської області, аби активізувати наступальні дії 23-24 серпня.

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