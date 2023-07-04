Повітряна тривога: існує загроза застосування дронів в одній з областей

Зранку вівторка, 4 липня, під час повітряної тривоги у Сумській області виникла загроза ударів безпілотниками. Тривога станом на 07:26 лунає лише в регіоні.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Сумська область – ймовірність застосування ворогом ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Українців просять не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

До слова, повітряну тривогу в Сумській області оголосили о 07:22.

Карта тривог станом на 4 липня.

Нагадаємо, у ніч проти 4 липня у низці областей України оголошена повітряна тривога. Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу атаки балістики. Сирени пролунали в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Полтавській областях.

Крім того, у ранковому зведенні Генштабу повідомили, що вночі Російська Федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА "Shahed”. Інформація щодо наслідків російської терористичної атаки наразі уточнюється.

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