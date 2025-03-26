Повітряна тривога лунає у Києві та інших регіонах України: що загрожує

Відомо про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

Київ та низка областей України вчергове опинилися під загрозою 26 березня ввечері. Повітряна тривога лунає у столиці, Сумах, Запоріжжі.

Повітряні сили України повідомили про це у вівторок, 26 березня.

"Декілька груп ударних БпЛА курсом на Запоріжжя!" - заявляє джерело.

Сирени тривоги лунають на Харківщині, Сумщині, Києві.

Харків опинився під масованою атакою дронів. Відомо про пошкоджені багатоповерхівки й постраждалу дитину.

Повітряні сили попереджають, що групи ударних БпЛА продовжують летіти на місто.

Нагадаємо, вдень 26 березня Повітряні сили ЗСУ заявляли про загрозу застосування балістичного озброєння з північного та південного напрямку. Тоді ворог запустив КАБ у напрямку Сум.