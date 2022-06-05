Повітряна тривога лунає знову у значній кількості областей України: всі в укриття! (карта)

Повітряна тривога лунає знову у значній кількості областей України: всі в укриття! (карта)

Об 2.46, 5 травня, повітряна тривога оголошена майже у всіх областях України.

Потрібно негайно слідувати в укриття!

Повітряна тривога станом на 2:46 триває майже на половині території України.

Сирени лунають у Чернігівській, Кіровоградській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Полтавській та Донецькій областях, а також в окремих громадах.

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Зазначимо, в Чорному морі кораблі ворожого угруповання продовжують виконувати завдання з блокування судноплавства та роботи портів.

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