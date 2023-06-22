Повітряна тривога на Сумщині: ЗСУ попередили про ракетну небезпеку

В регіоні оголошено "тривогу" о 10:20.
Зранку 22 червня під час повітряної тривоги було оголошено ракетну небезпеку в Сумській області.
Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Сумська область - ракетна небезпека!, - йдеться у повідомленні.
До слова, повітряну тривогу станом на 10:23 було оголошено лише в Сумській області. Сирени залунали в регіоні о 10:20.
Як повідомлялося, Повітряні сили зранку 22 червня також попереджали про загрозу застосування балістики. Зокрема, небезпека стосувалася Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.