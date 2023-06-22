Повітряна тривога на Сумщині: ЗСУ попередили про ракетну небезпеку

Зранку 22 червня під час повітряної тривоги було оголошено ракетну небезпеку в Сумській області.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Сумська область - ракетна небезпека!, - йдеться у повідомленні.

До слова, повітряну тривогу станом на 10:23 було оголошено лише в Сумській області. Сирени залунали в регіоні о 10:20.

Повітряна тривога на Сумщині 22 червня.

Як повідомлялося, Повітряні сили зранку 22 червня також попереджали про загрозу застосування балістики. Зокрема, небезпека стосувалася Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.

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