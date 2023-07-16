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Повітряна тривога лунала в низці областей: українців попередили про балістичну загрозу (мапа)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
2286
Час на прочитання
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Повітряна тривога лунала в низці областей: українців попередили про балістичну загрозу (мапа)

Повітряна тривога 16 липня. / Фото: ТСН.ua

Українців закликали не ігнорувати небезпеку.

Вранці 16 липня у деяких регіонах була оголошена повітряна тривога через загрозу атаки балістичними ракетами.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.  

Станом на ранок неділі, 16 липня сирени пролунали у Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Донецькій, Луганській та у Криму.  

Повітряна тривога оголошена у низці областей. / ©
Повітряна тривога оголошена у низці областей.

"Харківська, Дніпропетровська, Сумська, Полтавська області – загроза застосування балістичного озброєння!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Запоріжжі пролунали вибухи – міська рада розповіла про атаку на місто.

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Перегляди
2286
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