Повітряна тривога лунала в низці областей: українців попередили про балістичну загрозу (мапа)

Українців закликали не ігнорувати небезпеку.
Вранці 16 липня у деяких регіонах була оголошена повітряна тривога через загрозу атаки балістичними ракетами.
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Станом на ранок неділі, 16 липня сирени пролунали у Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Донецькій, Луганській та у Криму.
"Харківська, Дніпропетровська, Сумська, Полтавська області – загроза застосування балістичного озброєння!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Запоріжжі пролунали вибухи – міська рада розповіла про атаку на місто.
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