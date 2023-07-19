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Повітряна тривога оголошена в більшості областей України: ворог атакує ракетами і дронами

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1584
Час на прочитання
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Повітряна тривога оголошена в більшості областей України: ворог атакує ракетами і дронами

Сирени пролунали в більшості областей України 19 липня / Фото: ТСН.ua

Сирени пролунали в 14 регіонах.

У ніч проти середи, 19 липня, у більшості областей України оголошена повітряна тривога. 

Про поширення повітряної небезпеки свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Сирени пролунали в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Вінницькій та Одеській областях. На Луганщині та в тимчасово окупованому Криму повітряна тривога оголошена поки що постійно.

Із Чорного моря окупанти запустили крилаті ракети, також ворог атакує Україну дронами, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
1584
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