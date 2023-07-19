Повітряна тривога оголошена в більшості областей України: ворог атакує ракетами і дронами

У ніч проти середи, 19 липня, у більшості областей України оголошена повітряна тривога.

Про поширення повітряної небезпеки свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Сирени пролунали в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Вінницькій та Одеській областях. На Луганщині та в тимчасово окупованому Криму повітряна тривога оголошена поки що постійно.

Із Чорного моря окупанти запустили крилаті ракети, також ворог атакує Україну дронами, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.